Иммунная система беременных способна защитить их от цитокинового шторма

Москва, 2 сентября. Заболевшие COVID-19 беременные женщины способны противостоять цитокиновому шторму благодаря особенностям иммунной системы. К такому выводу пришла группа международных ученых.

Ученые проанализировали кровь 14 будущих мам, чтобы узнать реакцию организма на коронавирус. Все испытуемые перенесли болезнь в легкой форме. Их данные сопоставили с результатами здоровых беременных женщин, передают «Известия».

Выяснилось, что в плазме добровольцев сконцентрированы 62 вида цитокинов. При заражении у беременных женщин зафиксирован повышенный уровень клеток, борющихся с вредоносными микроорганизмами. Полученный результат позволит узнать, как коронавирус влияет на иммунитет будущих мам. Но сейчас можно сделать вывод, что воспалительные молекулы защищают женщин от опасного состояния. Но, согласно мнению ученых, нужны дальнейшие исследования.

Заболевание COVID-19 во время беременности может негативно сказаться на будущем ребенке. Согласно предостережениям врачей, существуют случаи пороков младенцев, среди которых тяжелая патология глаза. Женщинам, которые вынашивают детей, посоветовали пройти вакцинацию.