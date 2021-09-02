«Волнения нет, есть уже отходняк»: Карпин оценил свой дебют во главе сборной России

Москва, 2 сентября. Сборная России сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Наставник национальной команды Валерий Карпин подвел итоги встречи.

Эта игра стала дебютной для Карпина на посту главного тренера российской сборной. Матч завершился со счетом 0:0, однако наставник остался недоволен результатом встречи, несмотря на то, что Хорватия является лидером группы H. Он подчеркнул, что ждет от своих подопечных побед в двух следующих поединках.

«Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», — сообщил Карпин на пресс-конференции.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также не остался в стороне и отреагировал на ничью в игре Россия — Хорватия. Он отметил, что Карпин выбрал стратегически верный план перед матчем, что позволило россиянам не проиграть фаворитам группы.