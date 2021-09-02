Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 02:29
02:26
Спорт
«Если бы соточку мне отстегивали»: Карпин высказался о продаже шарфов с его лицом
02:19
Экономика
ФАС обяжет компании продавать в России и за рубежом товары с одним составом
02:07
Политика
Крым стал одной из самых обсуждаемых тем переговоров Зеленского и Байдена
02:03
Политика
Зеленский заявил о договоренностях с Байденом по санкциям против «СП-2»
02:02
Наука
Ученые США: избыток фруктозы может грозить жировой болезнью печени
02:00
Общество
Иммунолог поделился прогнозом о следующих волнах COVID-19
01:46
Политика
«Хозяин изволил принять холопа»: юзеры высмеяли встречу Зеленского и Байдена
01:39
Армия
Popular Mechanics: российские подлодки имеют ряд преимуществ над американскими
01:38
Общество
Каждый четвертый родитель России не пустил ребенка в школу на фоне COVID-19
01:31
Политика
Депутат Рады Гончаренко оценил встречу Зеленского и Байдена строчками из песни Цоя
Все новости

«Волнения нет, есть уже отходняк»: Карпин оценил свой дебют во главе сборной России

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 01:15
Спорт
«Волнения нет, есть уже отходняк»: Карпин оценил свой дебют во главе сборной России
AP/ТАСС  /  Pavel Golovkin

Москва, 2 сентября. Сборная России сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Наставник национальной команды Валерий Карпин подвел итоги встречи.

Эта игра стала дебютной для Карпина на посту главного тренера российской сборной. Матч завершился со счетом 0:0, однако наставник остался недоволен результатом встречи, несмотря на то, что Хорватия является лидером группы H. Он подчеркнул, что ждет от своих подопечных побед в двух следующих поединках.

«Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», — сообщил Карпин на пресс-конференции.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также не остался в стороне и отреагировал на ничью в игре Россия — Хорватия. Он отметил, что Карпин выбрал стратегически верный план перед матчем, что позволило россиянам не проиграть фаворитам группы.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Волнения нет, есть уже отходняк»: Карпин оценил свой дебют во главе сборной России
футбол хорватия сборная россии карпин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru