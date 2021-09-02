Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов за сборные

Лиссабон, 2 сентября. Нападающий Криштиану Роналду забил 110-й гол в карьере за сборную Португалии и установил новый мировой рекорд.

Дубль форварда «Манчестер Юнайтед» помог португальцам одержать победу над сборной Ирландии в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Роналду отправил два мяча в ворота соперника — на 89-й и 90-й минуте. У ирландцев единственный гол забил Джон Иган.

Таким образом, Роналду превзошел достижение иранского нападающего Али Даеи (109 голов), который завершил карьеру в 2007 году. На счету португальца 111 мячей. Следующий матч сборной Португалии в квалификации ЧМ состоится 7 сентября против Азербайджана.

Сборная России во главе с Валерием Карпиным сыграла вничью с Хорватией. Встреча завершилась со счетом 0:0. Этот матч стал дебютным для полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и защитника «Рубина» Ильи Самошникова.