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Пользователи Сети высмеяли гримасы Зеленского во время встречи с Байденом
Политика
Пользователи Сети высмеяли гримасы Зеленского во время встречи с Байденом
ТАСС  /  Evan Vucci

Вашингтон, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский странно себя вел во время личной встречи с главой США Джо Байденом. На это указали пользователи Сети.

Украинский лидер смешно выглядел в бежевом кресле, пришедшемся ему не по размеру. Комичность ситуации добавляли его неуместные выражения лица и странные движения. Юзеры обратили внимание, что Зеленский долго не мог решить, что делать с маской, которую он снял во время переговоров. Президент теребил ее в руках, но потом положил на стоящий рядом стол.

Открывшееся публике лицо украинского лидера отразило множество эмоций. Глава Украины строил гримасы, переглядывался с кем-то в зале и заискивающе смотрел на Джо Байдена, пока тот серьезно произносил приветственную речь.

«Вывод такой: Зеленский больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины. Это грустно, но радует что уже совсем скоро 2024, и эпоха Зеленского закончится», — констатировал украинский депутат Алексей Гончаренко.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин ранее назвал главное событие визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Им является тет-а-тет лидера с президентом США Джо Байденом.

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