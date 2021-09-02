Американский канал перепутал фамилию «заискивающего перед США» Зеленского и Левински

Вашингтон, 2 сентября. Спутниковый канал C-SPAN в текстовой подводке назвал украинского лидера Владимира Зеленского «президентом Левински». Фамилия появилась в текстовой расшифровке.

Канал освещал встречу президента Украины с министром обороны США Ллойдом Остином. Внезапно вместо фамилии главы появилась ошибка. В других местах она не повторяется.

Фамилия Левински известна большому числу американцев. Роль в этом сыграл сексуальный скандал с Биллом Клинтоном в конце 90-х годов. Молодая Моника Левински начала работу в Белом доме, а через три года публике стало известно о ее интимной связи с президентом. Изначально лидер попытался оправдаться, однако сообщения подтвердились.

Сравнение понравилось пользователям Сети. Теперь они смеются над «заискивающим» перед американской властью Зеленским и призывают «мисс Левински» чувствовать себя как дома.

В этот же день Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Общение шло в течение двух часов и вызвало у общественности спорные мнения.