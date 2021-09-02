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Зеленский и Байден договорились противостоять «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 00:53
Политика
Зеленский и Байден договорились противостоять «Северному потоку — 2»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Вашингтон, 2 сентября. США и Украина продолжат выступать против запуска «Северного потока — 2». Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам встречи в Белом доме.

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон с рабочим визитом. Он провел очную встречу с американским коллегой Джо Байденом. В ходе переговоров стороны выступили против газопровода «Северный поток — 2» и назвали его угрозой энергетической безопасности Европы.

Американская сторона пообещала направить свои силы на сохранение «транзитной роли» Украины и обеспечение «безопасности поставок» в период запуска «Северного потока — 2». Вместе с этим США постараются не допустить использования газопровода в качестве «геополитического оружия».

«Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», — говорится в документе.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из России в Германию суммарной мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас готовность проекта составляет 99%. В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, который принесет выгоду не только России, но и Евросоюзу.

Ярыми противниками газопровода выступают США и Украина. Западные страны опасаются, что после запуска проекта роль хозяина европейского газа возьмет на себя Германия.

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зеленский байден северный поток 2
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