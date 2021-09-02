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Губерниев подвел итоги первого матча Карпина во главе сборной России

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 00:29
Спорт
Губерниев подвел итоги первого матча Карпина во главе сборной России
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 сентября. Сборная России сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Комментатор Дмитрий Губерниев оценил дебют Валерия Карпина на посту главного тренера команды.

Встреча двух соперников на стадионе «Лужники» в Москве завершилась со счетом 0:0. Российская команда набрала первое очко после тренерской перестановки. По мнению Губерниева, Карпин просчитал все верно и построил стратегически правильный план на игру. Футболисты вышли на поле с целью не дать хорватам выиграть, считает спортивный комментатор.

«Хорваты сильнее нас. Мы им не проиграли. Соперников по группе не отпустили. Кстати, и замены сыграли у нас! Нужно брать 6 очков дальше. С теми, кто слабее», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В матче против сборной Хорватии состоялся дебют 18-летнего игрока московского «Динамо» Арсена Захаряна в футболке сборной России. Он вышел на поле в стартовом составе.

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