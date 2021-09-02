Ученик школы Северной Каролины умер от ран во время стрельбы

Уинстон-Салем, 2 сентября. Один ребенок погиб в результате стрельбы в одной из школ Северной Каролины. Подозреваемый скрылся, его ищут правоохранители.

Смерть ребенка в результате стрельбы в школе города Уинстон-Салем подтвердила сотрудник правоохранительных органов Катрина Томпсон. Об этом говорится в сообщении местного полицейского управления, опубликованного в Twitter.

«Начальник полиции Катрина Томпсон подтверждает смерть одного ученика в результате стрельбы в школе Маунт-Табор», — отмечается в сообщении.

Правоохранители держат здание школы в Уинстон-Салеме Северной Каролины в оцеплении после стрельбы. Сотрудники полиции уже начали расследования. Сейчас проводится проверка всех помещений в учреждении. Информации о личности злоумышленника не поступало.