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Сборная России сыграла вничью в первом матче под руководством Карпина
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Сборная России сыграла вничью в первом матче под руководством Карпина
Спорт
Сборная России сыграла вничью в первом матче под руководством Карпина
fc-rostov.ru  /  Пресс-служба ФК «Ростов»

Москва, 1 сентября. Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Хорватии в матче четвертого тура отборочной стадии чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Матч проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером. Командам не удалось распечатать ворота друг друга, несмотря на обилие голевых моментов. Хорватский голкипер Доминик Ливакович и вратарь российской команды Гильерме записали на свой счет «сухари».

Таким образом, сборная России набрала первое очко после назначения Валерия Карпина главным тренером. Следующий матч игроки национальной команды проведут 4 сентября против Кипра. Стартовый свисток на арене в Никосии будет дан в 19:00 по московскому времени.

В матче с Хорватами в составе российской команды дебютировал 18-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Он вышел на игру с первых минут.

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футбол россия хорватия карпин
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