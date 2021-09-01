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Зеленский передал Байдену список пленных украинцев
Общество
Зеленский передал Байдену список пленных украинцев
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 1 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что передал Белому дому список 450 пленных соотечественников.

Указанные в документе люди, по словам Зеленского, находятся на территории Донбасса и России, включая Крым. Украинская сторона надеется на помощь США в освобождении пленных, добавил представитель Киева.

Минские соглашения включают в себя пункт об обмене лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе. Документ подразумевает обмен по формуле «все на всех». Первый масштабный обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года. Власти Донбасса передали Киеву 76 человек и получили 124. Второй обмен прошел в апреле 2020 года — Киев передал Донбассу 14 человек и получил 20.

Крым является российской территорией с 2014 года. Регион вошел в состав России по итогам народного референдума, по итогам которого крымчане почти единогласно проголосовали за воссоединение с РФ.

Украинская сторона неоднократно выдвигала заявления о намерениях «вернуть» Крым. На это в Кремле неоднократно отвечали, что вопрос территориальной принадлежности полуострова навсегда закрыт. Публицист Константин Кеворкян ранее прокомментировал очередное громкое заявление замглавы МИД Украины Александра Чалого о «двух способах вернуть Крым».

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