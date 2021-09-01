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Климкин раскрыл главное событие визита Зеленского в Вашингтон

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 23:32
Политика
Климкин раскрыл главное событие визита Зеленского в Вашингтон
mfa.gov.ua  /  пресс-служба министерства иностранных дел Украины

Вашингтон, 1 сентября. Тет-а-тет с президентом США Джо Байденом является главной интригой приезда украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Главными темами переговоров лидеров двух стран должны стать урегулирование конфликта в Донбассе, «Северный поток — 2» и энергетическая безопасность Украины. Основной целью встречи станет «знакомство» президентов. Байден также намерен оценить «есть ли стратегия у Зеленского и есть ли политическая воля ее выполнить».

«Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига — это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, там лучше, на самом деле», — заявил Климкин в эфире телеканала «Украина 24».

Владимир Зеленский ранее на официальной встрече с Джо Байденом заявил, что планирует обсудить роль США в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Киев считает, что Вашингтон должен помочь ему в решении территориальных проблем.

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