Климкин раскрыл главное событие визита Зеленского в Вашингтон

Вашингтон, 1 сентября. Тет-а-тет с президентом США Джо Байденом является главной интригой приезда украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Главными темами переговоров лидеров двух стран должны стать урегулирование конфликта в Донбассе, «Северный поток — 2» и энергетическая безопасность Украины. Основной целью встречи станет «знакомство» президентов. Байден также намерен оценить «есть ли стратегия у Зеленского и есть ли политическая воля ее выполнить».

«Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига — это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, там лучше, на самом деле», — заявил Климкин в эфире телеканала «Украина 24».

Владимир Зеленский ранее на официальной встрече с Джо Байденом заявил, что планирует обсудить роль США в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Киев считает, что Вашингтон должен помочь ему в решении территориальных проблем.