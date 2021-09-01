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Россияне поддержали мнение главреда RT Симоньян об «американской мечте»
Политика
Россияне поддержали мнение главреда RT Симоньян об «американской мечте»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 сентября. Соединенные Штаты — государство, которое не желает тратить средства на медицину и образование для своих граждан. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Образ демократии, свободы и равенства в США манил многих людей. Однако реальная ситуация оказалась не такой радужной. Неудобную правду об американском государстве рассказала Симоньян, которая во время ток-шоу «Своя правда» на телеканале НТВ доступно объяснила, что на самом деле означает термин «американская мечта».

«Это единственное цивилизованное государство в мире, где нет декретного отпуска: рожай и выходи на работу как хочешь. Но на наших предателей (деньги. — прим. ред.) есть», — сказала журналистка.

Главред RT обратила внимание, что власти США не хотят финансировать бесплатную медицину и высшее образование для граждан. Слова Симоньян вызвали у россиян вопросы. Многие интернет-пользователи поддержали позицию журналистки, а кто-то поинтересовался, почему в Соединенных штатах не проводятся подсчеты людей, которые находятся за чертой бедности.

Симоньян ранее поставила на место колумбийского профессора Владимира Рувинского, который испугался распространения российской точки зрения на мировые события в странах Америки. По словам главреда, телеканал RT недавно начал вещать на одном из крупнейших ТВ-операторов Колумбии.

Вашингтон в августе сообщил о беспрецедентном числе мигрантов на границе с Мексикой. По информации НСН, к росту показателей приводит бедность, насилие и коррупция на их родине.

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сша симоньян американская мечта
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