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Французский суд продолжил преследование вдовы экс-президента Руанды за антиколониальные взгляды
Весь мир
Французский суд продолжил преследование вдовы экс-президента Руанды за антиколониальные взгляды
pixabay.com  / 

Кигали, 1 сентября. Парижский апелляционный суд отклонил просьбу вдовы бывшего президента Руанды Жювеналя Хабиаримана — Агаты о прекращении расследования ее роли в геноциде 1994 года. Она не первая, кто подвергся притеснению со стороны бывшей метрополии за антиколониальные взгляды.

Агата Хабиаримана живет в Пятой республике более 23 лет. Ее дважды допрашивали по делу о причастности к зверствам народа хуту — главных организаторов убийств этнических тутси. До сих пор французские власти игнорируют запросы африканской страны об экстрадиции, несмотря на отсутствие весомых доказательств.

В ноябре прошлого года суд уже отклонял заявление на закрытие обвинительного приговора, инициированного «Коллективом гражданских прав Руанды» (CPCR) в 2008 году. Более того, организация настойчиво требует продолжить разбирательство, а ее соучредитель Ален Готье призвал следствие действовать решительнее.

«Будет ли французское право продолжать медлить, надеясь, что миссис Хабиаримана умрет, а дело сойдет на нет?» — задается вопросом активист.

Напомним, геноцид 1994 года в Руанде унес жизни более 800 тысяч человек. Он был спланирован политической элитой и осуществлялся армией, жандармерией и различными группировками. При этом нет никаких доказательств причастности Агаты Хабиаримана к преступлениям чиновников. Единственное, в чем она провинилась — в желании видеть Руанду, как и всю Африку, независимой.

Ранее ФАН сообщал о намерении премьер-министра страны Эдуарда Нгиренте восстановить отношения с Бурунди, оставив прошлые конфликты позади.

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франция африка руанда
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