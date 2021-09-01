Несколько человек погибли в перестрелке на западе Эфиопии

Аддис-Абеба, 1 сентября. Три человека погибли, пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы на западе Эфиопии.

Со слов главы бюро по вопросам мира и безопасности Томаса Тута, неизвестные открыли огонь на окраине города Гамбела около 17:30 по местному времени. Он отметил, что попытки сепаратистов из группировки «Силы обороны Тыграя» (TDF) дестабилизировать ситуацию в регионе провалились благодаря скоординированным усилиям руководства государства.

Силовики задержали десять подозреваемых. Сейчас населенный пункт вернулся к спокойной жизни. Власти призвали активизировать участие различных общин в миротворческой миссии, целью которой является обеспечение стабильности в стране.

На севере Эфиопии продолжается военный конфликт. Столкновения происходят в штатах Тыграй, Амхара и Афар. Власти африканской страны и международное сообщество прикладывают максимальные усилия для стабилизации обстановки.