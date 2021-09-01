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Террористы выпустили 25 неуправляемых ракет по сирийской провинции Хама
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Террористы выпустили 25 неуправляемых ракет по сирийской провинции Хама

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 22:53
Происшествия
Террористы выпустили 25 неуправляемых ракет по сирийской провинции Хама
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Москва, 1 сентября. Жертвой обстрелов со стороны боевиков стал ребенок, еще девять мирных жителей получили ранения. Атаке подверглось село Джурин, расположенное в сирийской провинции Хама.

Обстрел производили боевики из запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1. Атака была зафиксирована 1 сентября около 16:30, уточнил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Всего было выпущено 25 неуправляемых ракет, для обстрела использовалась реактивная система залпового огня. Сами боевики находились в районе населенного пункта Дуайр-эль-Аркад, расположенного на 12 километров восточнее Сальма.

За последние сутки в зоне деэскалации Идлиб было зафиксировано 23 обстрела со стороны террористов «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещенная в России организация) на территории провинций Идлиб, Лтакия и Алеппо. Еще три обстрела были произведены подконтрольными Турции боевиками в округе Телль-Рифъат.

Сирийские военные ранее обнаружили тайник боевиков с оружием и боеприпасами. Он располагался на территории сельских районов провинции Хомс, большинство найденного оружия было произведено в странах Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Сирия хама боевики цпвс
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