Отношения между Вашингтоном и Киевом стали крепче за 30 лет независимости Украины

Вашингтон, 1 сентября. Взаимосвязи между Киевом и Вашингтоном сейчас самые крепкие за 30 лет украинской независимости. Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве стран.

Киев и Вашингтон договорились продлить соглашение о предоставлении помощи Украине для ликвидации стратегического ядерного оружия на семь лет. Согласно совместному документу, стороны указали на активизацию работы комиссии стратегического партнерства. Новую хартию должны утвердить осенью.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры в Белом доме 1 сентября. Главы государств обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, включая трубопровод «Северный поток — 2». В ходе встречи лидер Соединенных Штатов вспомнил свой предыдущий визит в Киев, указал не только на желание еще раз приехать на Украину, но и продолжать помогать стране.