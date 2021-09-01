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Президент Туадера назвал армию ЦАР сильнейшей в регионе
Весь мир
Президент Туадера назвал армию ЦАР сильнейшей в регионе
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 1 сентября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера рассказал о высоком потенциале республиканской армии, которая в случае как внешней, так и внутренней угрозы защитит интересы и безопасность жителей государства.

Когда избранник народа победил на выборах в 2016 году, более 80% территории страны контролировали боевики. Изначально перед руководством республики стояла задача обучить боеспособных и профессиональных солдат, которые смогут решить проблемы безопасности.

Несмотря на тяжелое социальное и экономическое положение, вызванное в том числе санкциями ООН, вооруженные силы качественно повысили боеготовность за период правления Туадера. Обеспечение стабильности в ЦАР — важнейшая задача для международного сообщества.

Благодаря постоянной работе над тактическими и стратегическими характеристиками армии, президент добился значительного прогресса в борьбе с боевиками. Немаловажную роль в этом вопросе сыграли российские инструкторы, которые с 2018 года занимаются обучением личного состава ВС республики (FACA).

Президент Туадера назвал армию ЦАР сильнейшей в регионе
facebook.com  / @Renaissance.cf

Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), подконтрольного экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе, попытались совершить госпереворот в преддверии всеобщих выборов, которые состоялись в декабре 2020 года. Однако подготовленные отечественными специалистами бойцы FACA не только обеспечили безопасность избирателей, но и защитили суверенитет страны, разбив основные силы бандформирований.

Туадера неоднократно заявлял о важности дисциплины и патриотического духа войск. По его мнению, без этих двух составляющих одержать победу в борьбе с терроризмом будет значительно сложнее. Несколько дней назад национальный лидер возглавил церемонию награждения офицеров правительственных сил, отличившихся в противостоянии с радикалами.

По этому случаю генерал Жан Пьер Доловая произнес торжественную речь. Он заявил о необходимости еще активнее зачищать страну от боевиков:

«Вы вернули армии достоинство, поэтому сегодня руководство страны вознаграждает вас за проявленную доблесть и смелость в боях. Именно такие люди должны стоять на защите интересов республики и быть примером для подражания».

Ранее ФАН сообщал, что российские инструкторы ежегодно помогают подготовить более 2000 бойцов FACA. Обучение солдат проходит в учебном центре на территории города Беренго.

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