Зеленский снял маску и показал свое радостное лицо на встрече с Байденом

Вашингтон, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский не смог скрыть искренней радости при встрече с главой США Джо Байденом и расплылся в улыбке. Трансляцию встречи ведет BBC.

Украинский президент посетил Вашингтон для личной встречи с хозяином Белого дома. Во время переговоров Байден первым снял защитную маску, Зеленский же какое-то время не решался освободить лицо. В итоге он все же последовал примеру иностранного коллеги, предварительно посмотрев по сторонам, будто ожидая от кого-то разрешения.

«Мне приятно приветствовать президента Зеленского в Белом доме в Овальном кабинете», — сказал Джо Байден в этот момент.

Пока серьезный президент США произносил приветственную речь, Зеленский радостно переглядывался с кем-то за камерой. Когда Байден поздравил гостей с недавно прошедшим Днем независимости их государства, глава Украины расплылся в улыбке и не смог скрыть чувства гордости за себя и свою страну. Примечательно, что пока Зеленский, практически не отрываясь смотрел на Байдена, тот ни разу не взглянул на своего коллегу и даже не улыбнулся.

Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским заявил о желании снова посетить Украину. Он также поддержал стремление Киева к евроатлантической интеграции.