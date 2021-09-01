Алжир ожидает получить 33 млрд долларов от экспорта нефти в 2021 году

Алжир, 1 сентября. Генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар ожидает, что экспорт в 2021 году принесет стране от 30 до 33 млрд долларов, в зависимости от состояния мирового рынка.

По его словам, доход корпорации продемонстрировал значительное улучшение, несмотря на международную ситуацию с распространением COVID-19.

«С января по август мы получили около 20 млрд долларов прибыли, что эквивалентно выручке за весь предыдущий год», — заявил Хаккар.

Sonatrach ранее сообщала, что в текущий период ожидается рост производства и продаж в области операционной деятельности, и компания сохранит экспорт на уровне выше 90 млн тонн одновременно с запуском добычи на новых месторождениях на юго-западе и юго-востоке страны. Алжиру удалось также зафиксировать значительный скачок в поставках газа в первом квартале 2021 года, несмотря на продолжение пандемии COVID-19. Данный рост обусловлен увеличением производства на фоне улучшения спроса и стабилизации клиентской базы.

В апреле компания заявила, что за последние четыре месяца Италия стала главным импортером газа из Алжира. Общий объем поставок в европейскую страну достиг 6,4 млрд кубометров, что на 109% больше, чем годом ранее. Второе место занимают государства Пиренейского полуострова (Испания и Португалия), импорт в которые составил 4,3 млрд кубометров за тот же период.

Благодаря данным показателям, Алжир сохранил свой статус первого поставщика газа на этом стратегическом рынке. Кроме того, страна расширила экспорт за счет других государств Средиземноморья, а также некоторых азиатских импортеров, таких как Китай и Бангладеш.

Ранее международная редакция ФАН сообщала о том, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился с представителями Марокко и Алжира и обсудил с ними дальнейшую работу газопровода Магриб — Европа (ГМЕ).