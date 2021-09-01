Сотрудничество миротворцев с боевиками вызвало возмущение жителей ЦАР

Банги, 1 сентября. Жители города Бриа вышли на митинг против преступных действий членов многопрофильной миссии ООН в ЦАР.

Возмущенные граждане обвинили миротворцев в сотрудничестве с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены (CPC) и в массовых преступлениях на территории республики. В начале марта экс-лидер радикалов раскрыл детали о связях подконтрольных бывшему президенту ЦАР Франсуа Бозизе боевиков с «голубыми касками».

Местные СМИ неоднократно сообщали, что сотрудники миссии ООН снабжают радикалов продовольствием, медикаментами и даже вооружением. Напряжение в Бриа усилилось после того, как миротворцы убили 12-летнюю девочку.

Опасаясь народного гнева, сотрудники МИНУСКА вынуждали отца погибшей молчать о случившемся. Ему предложили взятку в размере 1,5 миллиона франков КФА за ложные показания против российских инструкторов.

Мужчина отказался брать деньги и врать. Он рассказал о ситуации журналистам, после чего страну захлестнула волна протестов: население требует наказать виновных. Подробнее о преступлениях сотрудников ООН в ЦАР можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.