Автоюрист Радько перечислил самые популярные автоподставы

Москва, 1 сентября. Мошенники могут намерено спровоцировать аварийную ситуацию на дороге, чтобы «вытрясти» из водителя деньги. Именно такие случаи называются автоподставами.

Жертве предлагают договориться на месте без привлечения сотрудников ГИБДД. Иногда уговоры могут перерасти в угрозы или попытки надавить на психику водителя. Автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с «Коммерсантом» рассказал, как вести себя в подобных ситуациях.

«Чаще всего такие имитации возникают на широких, многополосных трассах (МКАД, Третье кольцо, скоростные магистрали), где много перестроений и в плотном потоке машин можно не заметить подставу, кто и где едет», — пояснил эксперт.

Обычно в качестве жертвы выбираются водители на автомобилях средней ценовой категории, в салоне которых нет пассажиров. Под угрозой также находятся новички с соответствующим восклицательным знаком на машине.

Существует три наиболее популярных автоподстав. Первая из них связана с пешеходами, когда мошенники имитируют наезд на человека или велосипедиста. В некоторых случаях сам злоумышленник может упасть возле машины, притворившись, что попал под колеса транспортного средства.

Вторая автоподстава заключается в провоцировании столкновения с машиной, движущейся позади. Она основана на негласном правиле «виноват тот, кто сзади». Третья схема связана с перестроением на дороге. Злоумышленник, подстраивается к жертве, которая едет по левой полосе, и начинает мигать фарами, заставляя водителя перестроиться в правый ряд. Во время маневра вторая машина, находящаяся в «слепой зоне», таранит жертву.

Если водитель подозревает, что стал жертвой аферистов, то ему необходимо сохранять спокойствие и настаивать на вызове сотрудников ГИБДД. При реализации автоподставы с пешеходом нужно вызвать скорую помощь. В любом случае важно не покидать место аварии и зафиксировать ситуацию на камеру до приезда правоохранителей. В некоторых случаях спасением может стать запись с видеорегистратора.