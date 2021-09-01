Жители Бондибы потребовали выдворить миротворцев ООН из ЦАР

Банги, 1 сентября. Жители деревни Бондиба написали письмо президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера, в котором осудили сотрудничество многопрофильной миссии ООН с боевиками.

По словам авторов документа, международный контингент базируется в населенном пункте последние шесть лет. Однако его эффективность вызывает вопросы. Местные жители видели, как миротворцы передавали оружие и мины боевикам, обменивая их на золото.

В письме также упоминается, что в течение трех месяцев вооруженные силы республики (FACA) и российские инструкторы располагались на территории деревни. За это время террористы ни разу не смогли приблизиться к Бондибе. Вместе с тем, как только стало известно о прибытии контингента МИНУСКА, радикалы вновь активизировались.

По мнению граждан, это также свидетельствует о тесных связах «голубых касок» с боевиками. Жители населенного пункта выразили решительный протест нахождению миротворцев в их районе и попросили президента Туадера передислоцировать миссию в Бабуа.

Ранее ФАН рассказал о том, как жители ЦАР не позволили «голубым каскам» разминировать город, доверив это дело правительственным войскам. До этого в СМИ неоднократно появлялась информация о поставках сотрудниками ООН взрывчатки боевикам, в том числе и в Бабуа.