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Митинги против присутствия миротворцев ООН в ЦАР приобрели общенациональный характер
Весь мир
Митинги против присутствия миротворцев ООН в ЦАР приобрели общенациональный характер
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 1 сентября. Жители ЦАР выступили против нахождения представителей многопрофильной миссии ООН в республике. Люди повсеместно выходят на демонстрации, требуя справедливого суда над преступниками, которые убили 12-летнюю девочку в городе Бриа, а затем попытались избежать ответственности через подкуп и шантаж отца погибшей.

Беспредел «голубых касок» повлек за собой возникновение акции «Стоп МИНУСКА». Инициатива зародилась в Банги, а затем распространилась на другие крупные города. По мнению граждан страны, от решения вопроса с выдворением миротворцев напрямую зависит благополучие и развитие всего региона.

Жители ЦАР убеждены в сотрудничестве представителей ООН с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Сотрудники миссии не раз попадались на передаче оружия радикалам в обмен на золото и алмазы. Обыденной стали и сообщения о попытках МИНУСКА провезти в страну контрабанду.

«Голубые каски» регулярно устраивают аварии со смертельным исходом. Так, сотрудники международной организации насмерть сбили двух водителей мотоциклетного такси. Как и прежде, виновники не понесли наказания.

Ранее ФАН сообщал, что правозащитники республики привлекли внимание мировой общественности к убийству ребенка в Бриа.

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