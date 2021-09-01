Глава Natura Siberica объявил о приостановке работы магазинов

Москва, 1 сентября. Производитель косметики Natura Siberica прекратил работу 80 розничных магазинов и приостановил производство товаров. Об этом говорится в письме главы компании Сергея Буйлова.

Решение о приостановке работы магазинов и производстве товаров связано с расторжением договора на лицензионное использование товарных знаков OU Good Design. Ей принадлежат «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica. Продукция выпускается и реализуется в компании основателя бизнеса Андрея Трубникова.

Совладелица бизнеса Ирина Трубникова запретила ООО «Первое решение» использовать товарные знаки 30 августа текущего года на фоне конфликта, который продолжается с весны 2021 года, пишет РБК.

Natura Siberica временно прекращает использовать товарные знаки. Производитель намерен прояснить правовую позицию и обстоятельства вывода ценных активов. Сергей Буйлов расценил действия Трубниковой как попытку «блокировать компанию и в конечном итоге разрушить бизнес»,

Компания Natura Siberica производит косметическую продукцию как для тела, так и для волос. Одним из направлений является изготовление масок для кожи. Средство Fresh SPA тонизирует и увлажняет кожу, экономно расходуется.