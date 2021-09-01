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Украина потребовала включить ее в НАТО в случае запуска «СП-2»

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 22:47
Политика
Украина потребовала включить ее в НАТО в случае запуска «СП-2»
wikipedia.org  /  Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Киев, 1 сентября. Присоединение Украины к НАТО даст стране гарантии безопасности в случае запуска «Северного потока — 2», заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Украинская сторона требует конкретных и обязательных к исполнению гарантий безопасности со стороны властей США и Германии, отметил Мельник. Он добавил, что лучшим выходом из этой ситуации станет предоставление Украине членства в НАТО.

«Именно сейчас, после выхода Запада из Афганистана, необходимо новое мужество в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе для скорейшего принятия Украины в оборонный альянс», — отметил посол в беседе с газетой Die Welt.

Вашингтон и Берлин ранее достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток — 2». Американская сторона пообещала не препятствовать реализации проекта, а Германия обязалась добиваться продления российского газа через Украину.

На сегодняшний день готовность проекта «Северный поток — 2» составляет 99 процентов. Однако в «Нафтогазе Украины» считают, что запуск газопровода все еще можно остановить.

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украина нато северный поток 2
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