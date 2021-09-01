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Более десяти спасателей тушили пожар в Красногвардейском районе Петербурга
Происшествия
Более десяти спасателей тушили пожар в Красногвардейском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 сентября. Пожар произошел в двухкомнатной квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В ликвидации возгорания принимали участие 11 пожарных, передали в местном ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей 1 сентября в 20:56. Пожар произошел на проспекте Энтузиастов, дом 18, корпус 1. В «двушке» загорелся бойлер на площади 1 кв. метр.

В ликвидации пожара были задействованы две единицы спецтехники и 11 человек личного состава МЧС. Возгорание удалось потушить в 21:05, сведений о пострадавших не поступало.

Тем временем в петербургской гимназии 1 сентября произошло обрушение потолка. По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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пожар мчс петербург красногвардейский район
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