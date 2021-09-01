Зеленский намерен привлечь США к разрешению конфликта в Донбассе

Вашингтон, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Джо Байденом сказал, что собирается обсудить роль США в урегулировании конфликта в Донбассе.

Украинский лидер уверен, что США должны помочь Украине в решении территориальных проблем. Среди них он отметил Донбасс и Крым. Зеленский добавил, что необходимо обезопасить ситуацию в Черном и Азовском морях.

«США наш стратегический партнер и сторонник нашего суверенитета и территориальной целостности», — заявил Зеленский.

Украина ни раз заявляла о своих претензиях по поводу возвращения Крыма в состав РФ. Однако российская сторона в ответ на это заявила, что вопрос территориальной принадлежности полуострова давно решен, а вопрос закрыт.

Байден на встрече с Зеленским отметил приверженность Соединенных Штатов к территориальной целостности и независимости Украины. Он добавил, что хотел бы вновь посетить Киев.