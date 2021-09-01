Жительница Северной Осетии пыталась утопить девятилетнего ребенка в реке

Владикавказ, 1 сентября. Следователи Северной Осетии организовали проверку по факту попытки матери утопить своего девятилетнего сына. Ребенка спасли из реки Терек, сообщили в региональном СК РФ.

Сообщение поступило следователям 1 сентября. В нем указывали, что в Кировском районе Северной Осетии местная жительница сбросила своего сына в реку Терек. Выяснилось, что 39-летняя женщина после бытового конфликта взяла трех несовершеннолетних детей и направилась к водоему.

«Увидев произошедшее, ее 11-летний сын побежал к расположенной поблизости автодороге и, остановив проезжающий автомобиль, попросил водителя спасти брата», — отметили в СК.

Ребенка вытащили из реки. Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону организовал проверку. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Будут изучены условия содержания детей в семье.

Случай двойного убийства детей произошел в Соединенных Штатах. Под подозрение американской полиции попала мать несовершеннолетних детей. По версии следствия, женщина не пыталась скрыть содеянного.