Москва, 1 сентября. Осужденного по делу «Ив Роше» Алексея Навального не удается освободить из-за неспособности несистемной оппозиции к консолидации, считает Владимир Милов.

По его мнению, именно конфликты в либеральной среде мешают освобождению основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). Милов добавил, что «несистемщикам» следует напрячь силы, чтобы преодолеть «отдельные элементы нытья» и «всепропальства».

«Вот это главное, что мы можем сделать для того, чтобы приблизить час освобождения Алексея», — заявил Милов в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE».

Как отмечают «Народные Новости», если присмотреться к риторике отдельных представителей так называемой несистемной оппозиции, то можно отследить череду разногласий. Например, конфликт Алексея Навального с партией «Яблоко». Недавно основатель партии Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой жестко раскритиковал действия ФБК. После этого Леонид Волков назвал лидера «Яблока» трусом.

Британский политолог Бен Ноубл ранее рассказал о слабых сторонах Алексея Навального. По его мнению, политическим амбициям одиозного блогера мешает упрямство и неспособность выстраивать союзы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.