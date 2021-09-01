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Сын Максима Галкина возмутился оговоркой звездного отца на школьной линейке

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 21:56
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина возмутился оговоркой звездного отца на школьной линейке
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 1 сентября. Максим Галкин вместе со своей женой Аллой Пугачевой и маленькими наследниками 1 сентября отправился на праздничную линейку, где «опозорился» перед собственными детьми.

В ходе праздника юморист забыл, в какой класс отправились его сын Гарри и дочка Лиза. Видео с конфузом шоумен представил поклонникам в своем профиле Instagram, передает Пятый канал.

«Дети, по нашу душу уже какие-то журналисты собрались. В первый класс-то спокойно не пойдешь!» — воскликнул Галкин.

Сын Галкина возмутился ошибкой и обратил на нее внимание. Юморист принес шуточные извинения, не приняв обиды мальчика всерьез.

Подписчики же порадовались за наследников звездной пары. Однако некоторые и упрекнули Галкина в шутках над собственными детьми.

«Красота! Лизонька, Гарри, в добрый час. Как приятно вас всех видеть», — пишет поклонник.

«Ну, папаша, забыл, в какой класс дети идут», — отмечает подписчик.

Стоимость обучения звездных наследников стоит немало. Недавно стало известно, сколько тратят знаменитости за образования своих чад.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын Максима Галкина возмутился оговоркой звездного отца на школьной линейке
галкин 1 сентября школьная линейка гарри галкин
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