Власти Украины на высоком уровне готовятся к встрече Путина и Зеленского

Киев, 1 сентября. Подготовка личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского проводится на высоком уровне, заявил первый украинский вице-премьер Алексей Любченко.

Информация о дате и месте встречи лидеров двух стран пока не разглашается. У Любченко поинтересовались, возможно ли провести переговоры в Москве, на что первый вице-премьер отрицательно покачал головой. Однако он не исключил, что в качестве территории для проведения встречи может быть выбран полуостров Крым, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров ранее заявил, что Зеленский готов встретиться с российским коллегой в любой момент. В апреле президент Украины предлагал Путину встретиться на территории Донбасса. В ответ глава России посоветовал Зеленскому вступить в диалог с властями Донецкой и Луганской народных республик, но согласился принять его в Москве.

В Кремле отмечали, что сейчас нет каких-либо проектов или договоренностей относительно встречи Путина и Зеленского. Заявления Киева в Москве расценили как обычную имитацию политической активности.

В минувший вторник Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Стороны проведут переговоры с участием советников, после чего обсудят ряд тем в режиме тет-а-тет.