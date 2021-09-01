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США в очередной раз выразили приверженность суверенитету Украины
Политика
США в очередной раз выразили приверженность суверенитету Украины
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтон, 1 сентября. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне выразил приверженность суверенитету Киева. Об этом сообщил Bloomberg.

Американский президент заявил, что Вашингтон все еще готов поддерживать территориальную целостность Украины. В этом контексте он в очередной раз озвучил мысль о важности «евроатлантических устремлений» Киева.

Саммит лидеров США и Украины переносился дважды. Последний сдвиг даты был инициирован американской стороной, предположительно из-за того, что глава Белого дома хотел полностью уделить внимание выводу вооруженного контингента США с территории Афганистана. Главы государств поднимут на обсуждение конфликт на юго-востоке европейской страны, а также энергетическую безопасность Киева.

Ранее у президентов должен был состояться совместный брифинг с журналистами. Однако президент Соединенных Штатов отказался от участия, сославшись на занятость, сообщили представители пресс-службы Белого дома. Политологи сходятся во мнении, что весь саммит имеет чисто формальный характер.

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украина сша зеленский байден
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