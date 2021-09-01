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Байден выразил желание посетить Украину на встрече с Зеленским
Политика
Байден выразил желание посетить Украину на встрече с Зеленским
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Вашингтон, 1 сентября. Президент США Джо Байден на встрече со своим украинской коллегой Владимиром Зеленский заявил, что хотел бы приехать на Украину еще раз.

Во время переговоров американский лидер вспомнил свой прошлый визит в страну. В разговоре с Зеленским он упомянул, что непрочь снова посетить Украину.

Вместе с тем Байден выразил твердые намерения продолжать помогать Киеву отстаивать суверенитет государства. По его словам, США полностью разделяют стремления Украины к евроатлантической интеграции.

Байден и Зеленский провели переговоры в Белом доме 1 сентября. Президенты обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, в том числе газопровод «Северный поток — 2» и ситуацию на Донбассе.

При этом Байден отказался от совместной пресс-конференции с украинским коллегой по итогам переговоров. В Белом доме объяснили это плотным графиком главы американского государства.

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