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Шоу-бизнес
Сильное наводнение в Испании заставило Калашникову переживать о собственной квартире
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Сильное наводнение в Испании заставило Калашникову переживать о собственной квартире
Шоу-бизнес
Сильное наводнение в Испании заставило Калашникову переживать о собственной квартире
instagram.com  /  @annakalash

Мадрид, 1 сентября. Российская модель Анна Калашникова сообщила, что переживает за квартиру в Испании, где не была последние два года из-за пандемии COVID-19.

Калашникова заявила, что не знает, в каком состоянии находится ее заграничная недвижимость. Модель беспокоится за заграничную недвижимость. Причиной переживаний является наводнение, которое произошло в северной части Испании. Светская львица в беседе с журналистами отметила, что ее жилье находится далеко от места ЧП, но этот факт ее не успокаивает.

«Мы жили в квартире по полгода до пандемии, но уже почти два года там не были. Общаемся с нашим консьержем, но у нее же нет ключей от квартиры. Она просто может подойти к двери, в окна посмотреть и все. Мы были там в конце 2019 года, а в 2020-м не полетели», — рассказала Калашникова в беседе с Teleprogramma.pro.

Собеседница издания отметила, что исправно платит за квартиру, несмотря на то, что не живет в ней. Вносить платежи ей помогают агентства недвижимости и испанские друзья.

Весной 2021 года Анна Калашникова переживала по другому поводу. Певица сообщила фанатам, что потратила на звездного психолога 16 миллионов рублей, но после того, как перемен в лучшую сторону не произошло, захотела вернуть свои деньги.

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испания квартира наводнение Калашникова
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