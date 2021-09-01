Стрельба произошла в здании школы в Северной Каролине

Уинстон-Салем, 1 сентября. Правоохранители оцепили здание школы в городе Уинстон-Салем (штат Северная Каролина, США) после произошедшей стрельбы. Соответствующую информацию привела местная полиция в соцсети.

Происшествие случилось в школе Маунт-Табор. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Полицейские на данный момент проводят проверки всех помещений в школе. Данных о возможных жертвах и пострадавших не приводилось.

Несколько дней назад в Портленде в результате стрельбы погиб сотрудник полиции. После убийства преступник забаррикадировался в доме.