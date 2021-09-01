Баранец назвал завистью выпады поляков в сторону ВКС РФ

Москва, 1 сентября. Варшава завидует российской авиации, в чем и заключается причина выпадов Польши в сторону ВКС РФ, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Россия якобы не может отплатить НАТО за появление западных разведывательных БПЛА у своих границ той же монетой из-за «слабости» российской авиации, заявили авторы польского издания Defence24. По их словам, пилоты Североатлантического альянса, а также ВВС Швеции, якобы регулярно собирают информацию о ВС РФ вблизи Калининградской области, что дает Западу «важные данные».

Польша не имеет в принципе разведывательной авиации, напомнил Виктор Баранец в комментарии для издания «Экономика сегодня», ответив на выпады журналистов Defence24. Он подчеркнул, что у несостоятельных в этой области поляков даже нет права говорить что-то подобное о ВКС РФ. Военный обозреватель «Комсомольской правды» считает, что Варшава попросту завидует Москве, которая смогла добиться больших успехов в военной сфере.

«Фактически Польша выступает как глупая завистница, ведь российская сторона не просто преуспела по линии разведки и радиоэлектронной борьбы, а превзошла американцев. Поляков мы даже в бинокль не видим в этой сфере», — высказался Баранец, назвав причину выпадов поляков в сторону ВКС РФ.

Практически все крылатые машины российских войск могут производить разведку ввиду наличия специального радиолокационного оборудования, объяснил Баранец. Однако у ВКС РФ имеется прекрасный специализированный самолет — модернизированный Ил-38, предназначенный для подобной деятельности, добавил он.

Ранее стало известно о проведении тестирования тяжелых беспилотных летательных аппаратов «Орион» и «Форпост», предназначенных для российских войск. Военные проверили БПЛА в условиях отсутствия подготовленных взлетно-посадочных полос. Специалисты использовали в качестве аэродромов обычные асфальтовые дороги, а также грунтовые ВВП, сооруженные в полевых условиях.

Кроме того, руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в скором времени российский «самолет судного дня» Ил-80 уйдет в прошлое, передает «Царьград». На смену крылатой машине придет новый образец воздушной техники, предназначенный для управления войсками в условиях ядерного вооруженного конфликта.