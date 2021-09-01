Врачи поставили на ноги актера Михаила Казакова после падения с высоты

Москва, 1 сентября. Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков сообщил поклонникам в Instagram радостную новость, что наконец-то встал на ноги.

Артист, известный по роли Полежайкина, напомнил о своем падении прошлым летом. Тогда Казаков оступился и упал с 12-метровой высоты. Он чудом выжил, но не мог ходить и долгое время передвигался в инвалидном кресле.

«Мне удалось попасть на операцию к прекрасному доктору, ортопеду-травматологу Дмитрию Фалеву. Во время падения я серьезно травмировал ноги и этот человек, можно сказать, подарил мне второй шанс», — поделился актер.

По словам Казакова, врач поставил пластины, после чего он проходил продолжительную реабилитацию. Зато сейчас полностью восстановившийся артист вернулся к нормальной жизни.

Михаил Казаков снимался в «Папиных дочках» с 2007 по 2013 годы. Позднее в кино у него были лишь эпизодические роли, поэтому Казаков решил сменить род деятельности и открыл в Твери магазин одежды.

Гораздо успешней сложилась актерская карьера у его коллеги — Елизаветы Арзамасовой, сыгравшей Галину Сергеевну. Она активно выступала на сцене в МХТ им Чехова и Театре наций, а также снималась в сериале «Ивановы-Ивановы». Сейчас звезда после рождения первенца Льва находится в декретном отпуске.