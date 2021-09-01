Меган Маркл обманула фонд защиты слонов, которому обещала миллионы долларов

Вашингтон, 1 сентября. Герцогиня Сассекская Меган Маркл не перечислила 3 млн долларов в фонд защиты животных «Слоны вне границ», заявила королевский эксперт Анджела Левайн.

В начале прошлого года супруга принца Гарри озвучила фильм о слонах, снятый американской киностудией Disney. Она объявила, что полученный гонорар полностью перечислила в поддержку африканских животных.

Однако Анджела Левайн провела собственное расследование и выяснила, что «Слоны вне границ» никаких денег не получали. В организации не стали опровергать заявление королевского эксперта, пишет издание Globe.

Представители фонда просто поблагодарили Меган Маркл за внимание к проблемам слонов, при этом они ни словом не обмолвились о пожертвовании. Позднее утверждение Левайн о том, что герцогиня Сассекская всех обманула, поддержали и другие эксперты.

Меган Маркл и принц Гарри недавно отметили годовщину свадьбы. Супруги не устраивали пышного праздника. Они ограничились романтическим ужином с мексиканской едой и алкогольным коктейлем.