Санитар тобольской психбольницы покалечил подростка и отбил ему почки

Тобольск, 1 сентября. Санитар психбольницы стал фигурантом уголовного дела после избиения подростка, который находился на обследовании в стационаре.

Вопиющий случай произошел в Тобольске. Сотрудник психиатрической больницы вместе с пациентом почти три недели избивал подростка. Потерпевший получил перелом 14 ребер, разрыв селезенки и ему отбили почки.

В результате истязаний мальчик впал в кому. Тобольские врачи спасли ребенку жизнь и провели срочную операцию. Родственники пострадавшего обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Материалы обвинительного заключения переданы в суд.

Тем временем рентгенолога из больницы Домодедово обвинили в сатанизме и жертвоприношениях. Москвичка сняла видео с признаниями врача в том, что он поклоняется дьяволу. После этого она обратилась в отдел полиции с иском в отношении медика.