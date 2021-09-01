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Производство мини-электрокара Opel Rocks-Е стартует в Марокко
Весь мир
Производство мини-электрокара Opel Rocks-Е стартует в Марокко
opel.ru  /  Opel

Рабат, 1 сентября. Немецкий автоконцерн Opel публично объявил о начале производства мини-электрокара Rocks-Е в Марокко. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новая модель отлично подходит для эксплуатации в городских условиях из-за своей компактности и мобильности. Разработчики заявляют, что экологический автомобиль смогут позволить себе граждане из-за низкой стоимости. Однако цену специалисты пока держат в секрете.

Производством мини-электрокара займется Opel в сотрудничестве с Африканским техническим центром в Касабланке и центром исследований и разработок немецкой группы. Он предназначен для городской мобильности со скоростью 45 километров в час.

Автоконцерн из Германии стал вторым мировым брендом, решившим производить электромобили в Марокко после французской компании Citroen. Новая модель будет собираться на мощностях Кунейтре.

По предварительной информации Opel, первые единицы мини-электрокара пойдут на продажу в Германии, а затем реализоваться на международном уровне в 2022 году. Аналогичной схемы придерживается корпорация из Парижа.

В начале августа Министерство промышленности Марокко заключило соглашение с компанией Renault по производству автомобилей. Сделка состоялась в рамках стратегии королевства по достижению мирового лидерства в автоиндустрии.

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opel марокко электромобиль Rocks-Е
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