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Волонтеры Омска собирают средства на протезы для собаки Труди и кошки Морожки

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 20:54
Общество
Волонтеры Омска собирают средства на протезы для собаки Труди и кошки Морожки
pixabay.com  /  Kimulechka

Омск, 1 сентября. Жители Омска могут помочь оставшимся без лап собаке Труди и кошке Морожке получить протезы, рассказали волонтеры приюта для бездомных животных «Друг».

Зоозащитники обнаружили собаку с раздробленными лапами 14 февраля 2020 года. Кошку нашли через год. Происхождение травм у Труди определить не удалось, а у Морожки специалисты выявили обморожение конечностей. Спасти омертвевшие ткани не удалось. Теперь волонтеры собирают средства, которые пойдут на установку протезов четвероногим друзьям.

«Суммы для приюта, существующего на благотворительные пожертвования, космические! Одна лапка обойдется в 70–80 тысяч рублей у Труди и в 60–70 тысяч рублей у Морожки. Плюс стационар — 3,5 тысячи рублей в сутки. Причем Труди операцию придется проводить в два этапа, так как лапки три», — рассказали в приюте журналистам издания «СуперОмск».

Труди и Морожке планируется установить титановый стержень с протезом в пятку, лодыжку и кость. Ветеринарная клиника готова принять животных в любое время, однако у волонтеров есть средства только на одну искусственную лапку для кошки. Сильные духом питомцы отказываются считать себя инвалидами и пытаются встать на отсутствующие конечности.

Новую технологию протезирования для животных, которые нуждаются в имплантации лап, успешно практикуют в новосибирской ветеринарной клинике. Методика позволяет установить протез, который в дальнейшем срастается с костью и кожей.

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