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Волочкова пришла к дочери на школьную линейку в платье с экстремальным декольте
Шоу-бизнес
Волочкова пришла к дочери на школьную линейку в платье с экстремальным декольте
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 1 сентября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова пришла на школьную линейку к дочери в платье с глубоким декольте. Подписчики пристыдили знаменитость за вульгарный вид.

Артистка пришла поддержать свою дочь на школьном празднике. Она выбрала длинное обтягивающее платье с цветочным принтом. Все внимание было приковано к груди 45-летней танцовщицы, у которой было экстремальное декольте со шнуровкой. Волосы знаменитости были собраны в привычный пучок, а на лицо был нанесен нюдовый макияж.

Поклонники не оценили наряд Волочковой. Многие обрушились с критикой и пристыдили звезду за слишком яркий образ.

«Платье неподходящее к такому мероприятию»;

«Платье не для школы у мамы. Хотя стыда нет, хорошо хоть не на шпагате»;

«Платья более закрытого нет у вас, балерина. Вы же в лицей пришли, а не в ресторан. На вас дети смотрят, а не мужики»;

«Если бы моя мама пришла на линейку в таком виде, я бы лучше умерла бы в этот день!» — пишут в комментариях под фото интернет-пользователи.

Анастасия Волочкова регулярно шокирует поклонников своими откровенными нарядами и шпагатами в необычных местах. Но звезде насмешки общественности нипочем. Она с гордостью говорит о своих достижениях в области танца.

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волочкова фото соцсети
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