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Общество
Психолог Зберовский объяснил, когда мужчины могут страдать от комплекса «прицепа»
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Психолог Зберовский объяснил, когда мужчины могут страдать от комплекса «прицепа»
Общество
Психолог Зберовский объяснил, когда мужчины могут страдать от комплекса «прицепа»
pixabay.com  / 

Недавно актер Антон Богданов признался, что у него нет комплекса мужчины с «прицепом». Он воспитывает сына один после ухода жены к его лучшему другу. Подобные истории случаются не только в звездной плоскости, но и среди обычных людей. В разговоре с ФАН психолог, доктор наук, профессор, писатель Андрей Зберовский объяснил, когда мужчины могут страдать от комплекса «прицепа».

В практике специалиста было немало мужчин, которые воспитывают детей без женщин, однако особых комплексов у них психолог не наблюдал. Но здесь стоит обращать внимание на нюансы.

«Одно дело, если жена, к примеру, в тюрьме или умерла, и другое, если бросила мужчину, развелась, ушла к другому. Бывают совершенно разные причины. Но комплексы могут возникать у тех, кто понимает свою вину в том, что потерял жену. Может, муж пил и жена ушла, может, он был неудачником и жена ушла к богатому, молодому, успешному», — объясняет собеседник ФАН.

Психолог Зберовский объяснил, когда мужчины могут страдать от комплекса «прицепа»
pixabay.com  / 

По словам психолога, как правило, если мужчина не был виноват в распаде семьи, то никаких комплексов не возникает. Однако его поведение с женщинами все же меняется.

«В дальнейшем они более осторожны при выборе женщин, важно, чтобы она и с детьми отношения могла наладить, и мужчине с ней было комфортно», — отмечает Зберовский.

Психолог добавил, что женщинам с ребенком, как правило, легче выстроить отношения. По словам эксперта, представительницам слабого пола очень важно добиться, чтобы с ними проживал мужчина.

«Женщины не любят жить одни, им нужно, чтобы жил мужчина, поэтому женщины с ребенком спешат. У мужчин на совместное проживание с женщиной запрос меньше. Поэтому они выстраивают с женщинами отношения неторопливо. Но как такового комплекса мужчины «с прицепом» я не наблюдаю в своей практике. Каждая история имеет свои особенности, но какого-то массового комплекса на самом деле нет», — заключил психолог Зберовский.

Ранее специалисты рассказали, в каких случаях партнерам следует перестать пытаться спасти отношения и начать строить новые. Порой отношения не стоят того, чтобы над ними работали, отмечают эксперты.

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дети отношения психолог зберовский
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