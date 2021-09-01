Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 21:57
21:57
Политика
Байден выразил желание посетить Украину на встрече с Зеленским
21:56
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина возмутился оговоркой звездного отца на школьной линейке
21:54
Политика
Власти Украины на высоком уровне готовятся к встрече Путина и Зеленского
21:53
Политика
США в очередной раз выразили приверженность суверенитету Украины
21:47
Происшествия
Пять частных домов затопило 1 сентября в Краснодарском крае
21:42
Экономика
Как выплаты пенсионерам повлияют на российскую экономику
21:39
Спорт
ЦСКА уступил «Авангарду» в матче Кубка открытия
21:34
Происшествия
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Новороссийске
21:30
Происшествия
Стрельба произошла в здании школы в Северной Каролине
21:27
Шоу-бизнес
Сильное наводнение в Испании заставило Калашникову переживать о собственной квартире
Все новости

Патенты на детали для Lada Vesta FL регистрируют в АвтоВАЗе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 20:49
Экономика
Патенты на детали для Lada Vesta FL регистрируют в АвтоВАЗе
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 1 сентября. Автомобилестроительная корпорация из Тольятти начала защищать дизайн элементов для будущего поколения Lada Vesta.

Некоторые детали следующей генерации Lada Vesta с индексом FL попали в открытую базу Роспатента. Это означает, что АвтоВАЗ приступил к официальной регистрации частей новой модели с целью защиты своих авторских прав. Об этом пишет CarsWeek.Ru.

Попавшие в перечень Федеральной службы по интеллектуальной собственности комплектующие представляют собой «кусочки» интерьера автомобиля. Официально рестайлинговая Lada еще не была анонсирована, однако автолюбители уже многократно наталкивались в Сети на шпионские снимки модели.

Предполагается, что новинка выйдет на отечественный рынок в 2022 году. Сейчас россияне могут частично посмотреть на интерьер транспортного средства через ознакомление с дверными ручками, поручнями, приборной панелью и обрамлением щитка приборов. Автоэксперты считают, что запатентованные детали имеют более дорогой и современный вид.

АвтоВАЗ также может обновить модель Lada Granta, выпустив особую модификацию под названием Classic Light. По предварительной информации, она окажется наиболее доступной среди остальных машин концерна.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Патенты на детали для Lada Vesta FL регистрируют в АвтоВАЗе
автоваз lada патенты Vesta FL
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru