Патенты на детали для Lada Vesta FL регистрируют в АвтоВАЗе

Москва, 1 сентября. Автомобилестроительная корпорация из Тольятти начала защищать дизайн элементов для будущего поколения Lada Vesta.

Некоторые детали следующей генерации Lada Vesta с индексом FL попали в открытую базу Роспатента. Это означает, что АвтоВАЗ приступил к официальной регистрации частей новой модели с целью защиты своих авторских прав. Об этом пишет CarsWeek.Ru.

Попавшие в перечень Федеральной службы по интеллектуальной собственности комплектующие представляют собой «кусочки» интерьера автомобиля. Официально рестайлинговая Lada еще не была анонсирована, однако автолюбители уже многократно наталкивались в Сети на шпионские снимки модели.

Предполагается, что новинка выйдет на отечественный рынок в 2022 году. Сейчас россияне могут частично посмотреть на интерьер транспортного средства через ознакомление с дверными ручками, поручнями, приборной панелью и обрамлением щитка приборов. Автоэксперты считают, что запатентованные детали имеют более дорогой и современный вид.

АвтоВАЗ также может обновить модель Lada Granta, выпустив особую модификацию под названием Classic Light. По предварительной информации, она окажется наиболее доступной среди остальных машин концерна.