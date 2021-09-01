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Мать покойной Юлии Началовой похвасталась внучкой-девятиклассницей
Шоу-бизнес
Мать покойной Юлии Началовой похвасталась внучкой-девятиклассницей
wikimedia.org  /  Nachalova/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Москва, 1 сентября. Родители покойной певицы Юлии Началовой пришли в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, с 15-летней внучкой Верой Алдониной.

Таисия и Виктор Началовы сфотографировались вместе с Верой во дворе учебного заведения. Для праздника школьница выбрала стильный черный костюм с белой сорочкой и голубым галстуком.

«Девятый! Девятый класс!» — подписала снимок мать артистки.

На публикацию отреагировала народная артистка России Лариса Долина. Ее дочь Ангелина Миончинская всегда была дружна с Юлией Началовой.

«Девочку нашу поздравляем с началом учебного года! Любим, гордимся! Успехов!» — написала певица.

«Поздравляем!» — присоединился к певице бывший участник «На-На» Владимир Левкин.

Лайк под фото с дочерью поставил Евгений Алдонин. Он не смог 1 сентября быть рядом с Верой, потому что живет в Волгограде, где тренирует ФК «Ротор», пишет Teleprogramma.pro.

Исполнительница хитов «Дюймовочка», «Герой не моего романа» скончалась в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Дочь Началовой скрывала свои настоящие эмоции и старалась не плакать при родных. Она какое-то время жила с отцом и его новой семьей, но затем перебралась к дедушке с бабушкой.

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1 сентября началова алдонина
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