Правительство Ирака одобрило законопроект о возвращении призывной службы

Багдад, 1 сентября. Кабинет министров Ирака одобрил и передал на рассмотрение в парламент законопроект об обязательной военной службе.

Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми назвал это выполнением одного из своих обещаний, которое укрепит национальные ценности среди молодого поколения.

Новый законопроект предполагает привлечение к обязательной военной подготовке всех мужчин в возрасте от 19 до 35 лет на срок от 9 до 18 месяцев, в зависимости от уровня образования.

Iraq approves conscription draft law https://t.co/g6H63N8FQr — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 1, 2021

Служба по призыву действовала в Ираке до 2003 года, при этом ее длительность в ряде случаев достигала 10 лет. Этот порядок был отменен одним из американских губернаторов после военного вторжения США на территорию республики и свержения правительства Саддама Хусейна.

В результате одна из крупнейших армий Ближнего Востока того времени была заменена подразделениями добровольцев, которые, правда, зачастую имели гораздо более высокий уровень подготовки. Со временем общая численность контрактных вооруженных сил вместе с прочими силовыми структурами превысила один миллион человек.

По этой причине как государственные деятели, так и рядовые граждане Ирака выражают сомнения касательно того, что парламент утвердит такой закон, потому что его реализация будет сопряжена со множеством трудностей.

Местный исследователь Ширван Сурджи привел в качестве примера возможное противодействие со стороны различных вооруженных формирований, которые через своих представителей в правительстве получают финансирование из государственного бюджета на свою деятельность. В случае принятия подобного закона эти денежные потоки будут сокращаться одновременно с ростом армии.

Также протест выражают и граждане страны, считая, что эти шаги предприняты с целью подчинения населения и его принудительной милитаризации. При этом, по их словам, нынешняя численность войск вполне позволяет отказаться от призывной системы.

Отдельные вопросы вызовет реакция курдского населения, так как пока остается неясным, будут ли жители автономии проходить службу на ее территории или же отправятся в другие регионы, где могут столкнуться с преследованиями по этноконфессиональному признаку.