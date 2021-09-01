Владимир Путин провел переговоры с главой Приморского края

Владивосток, 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. О деталях переговоров сообщила пресс-служба Кремля.

Кожемяко во время беседы отметил, что регион постепенно преодолевает кризис, вызванный пандемией. Он также рассказал главе государства о ситуации в транспортной и сельско-хозяйственной областях.

«На семь процентов выросли объемы строительства. Да, была динамика, может быть, не та в силу скачка цен на стройматериалы, но тем не менее она продолжает сохраняться», — доложил глава Приморья.

Путин находится на Дальнем Востоке в рамках рабочей поездки. Ранее он посетил Всероссийский детский центр «Океан», где пообщался со школьниками. Президент, в частности, поддержал идею ученицы из Калуги о шефстве педагогов вузов над кружками в регионах страны.

Кремль 1 сентября сообщил, что Путин назначил нового посла страны в Уганде. По информации НСН, должность досталась заместителю директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Владлену Семиволосу.