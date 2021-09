Стали известны подробности покушения на Эво Моралеса во время эвакуации в 2019 году

Сукре, 1 августа. Пилот Военно-воздушных сил Мексики (FAM) Мигель Эрнандес рассказал о покушении на бывшего президента Боливии Эво Моралеса во время его эвакуации в 2019 году. Летчик не стал сообщать об инциденте сразу после произошедшего, чтобы не усиливать напряжение политика и тех, кто летел с ним.

#Bolivia | Mexican Air Force (FAM) pilot Miguel Hernandez disclosed that a projectile could have been thrown at the aircraft in which he rescued former President Evo Morales after the 2019 coup.https://t.co/lkrVqbKVM7