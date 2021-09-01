Стали известны подробности покушения на Эво Моралеса во время эвакуации в 2019 году

Сукре, 1 августа. Пилот Военно-воздушных сил Мексики (FAM) Мигель Эрнандес рассказал о покушении на бывшего президента Боливии Эво Моралеса во время его эвакуации в 2019 году. Летчик не стал сообщать об инциденте сразу после произошедшего, чтобы не усиливать напряжение политика и тех, кто летел с ним.

#Bolivia | Mexican Air Force (FAM) pilot Miguel Hernandez disclosed that a projectile could have been thrown at the aircraft in which he rescued former President Evo Morales after the 2019 coup.https://t.co/lkrVqbKVM7 — teleSUR English (@telesurenglish) September 1, 2021

Как рассказал Эрнандес, во время взлета из аэропорта Кочабамба в Боливии на высоте около пяти тысяч метров над землей он заметил световой след, похожий на шлейф от ракеты. Чтобы избежать попадания, пилот повернул в противоположную сторону и увеличил скорость набора высоты. В результате чего ракета, пролетев по дуге, упала на землю. Предположительно самолет был обстрелян реактивным снарядом из ручного противотанкового гранатомета.

Пилот не стал сообщать об инциденте, чтобы не усиливать напряженность среди пассажиров и выполнить дипмиссию по доставке Моралеса в Мексику.

«У меня встал ком в горле, когда я подумал, что могло бы произойти в нашей стране, если бы Моралеса убили. Террор, посеянный над боливийским народом, не может остаться безнаказанным», — написала в Twitter Габриэла Монтаньо, одна из министров здравоохранения при администрации Моралеса.

Se me hizo otra vez un nudo en la garganta, no sólo porque yo también estaba en ese avión. Sino por lo que podría haber pasado en el país si hubieran logrado el objetivo de matar a @evoespueblo. Las sombras del terror sembrado en el pueblo boliviano no puede quedar impune. https://t.co/dDNS6YnbxT — gabriela montaño v. (@GabrielaSCZ) September 1, 2021

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Неубиваемый Эво

О плане по убийству Моралеса во время переворота 2019 года в конце июня рассказал бывший министр Правительства Боливии Карлос Ромеро. По его словам, у оппозиции существовал «заговорщицкий план» для того, чтобы «физически устранить» экс-главу Боливии.

«Полицейские намеревались задержать президента Моралеса. Был прямой приказ арестовать его, чтобы физически устранить и лишить жизни», — рассказал экс-министр.

Ромеро обвинил бывшего командующего боливийской национальной полицией Юрия Кальдерона в том, что тот принимал участие в разработке плана мятежа.

В ноябре 2019 г. Эво Моралес сообщил, что его хотел убить командующий ВВС Боливии генерал Хорхе Терсерос во время полета на вертолете.

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года завершился первый тур президентских выборов в Боливии, по итогам которого Моралес набрал больше голосов (47,8%), чем его ближайший соперник Карлос Меса — 38,2%. Несмотря на это высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего лидера страны. Поводом послужил отчет Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях, якобы происходивших во время волеизъявления. Позже стало известно, что в документе не было никаких конкретных данных о нарушениях. Тем не менее отчет ОАГ до сих пор применяется как основной аргумент в пользу отстранения Моралеса.

Global Look Press / Gaston Brito / dpa

После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента, Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища в Мексике. Его место заняла временный президент Жанин Аньес.