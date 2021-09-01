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Стали известны подробности покушения на Эво Моралеса во время эвакуации в 2019 году
Весь мир
Стали известны подробности покушения на Эво Моралеса во время эвакуации в 2019 году
wikipedia.org  /  Ministerio de Relaciones Exteriores

Сукре, 1 августа. Пилот Военно-воздушных сил Мексики (FAM) Мигель Эрнандес рассказал о покушении на бывшего президента Боливии Эво Моралеса во время его эвакуации в 2019 году. Летчик не стал сообщать об инциденте сразу после произошедшего, чтобы не усиливать напряжение политика и тех, кто летел с ним.

Как рассказал Эрнандес, во время взлета из аэропорта Кочабамба в Боливии на высоте около пяти тысяч метров над землей он заметил световой след, похожий на шлейф от ракеты. Чтобы избежать попадания, пилот повернул в противоположную сторону и увеличил скорость набора высоты. В результате чего ракета, пролетев по дуге, упала на землю. Предположительно самолет был обстрелян реактивным снарядом из ручного противотанкового гранатомета.

Пилот не стал сообщать об инциденте, чтобы не усиливать напряженность среди пассажиров и выполнить дипмиссию по доставке Моралеса в Мексику.

«У меня встал ком в горле, когда я подумал, что могло бы произойти в нашей стране, если бы Моралеса убили. Террор, посеянный над боливийским народом, не может остаться безнаказанным», — написала в Twitter Габриэла Монтаньо, одна из министров здравоохранения при администрации Моралеса.

Стали известны подробности покушения на Эво Моралеса во время эвакуации в 2019 году
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Неубиваемый Эво

О плане по убийству Моралеса во время переворота 2019 года в конце июня рассказал бывший министр Правительства Боливии Карлос Ромеро. По его словам, у оппозиции существовал «заговорщицкий план» для того, чтобы «физически устранить» экс-главу Боливии.

«Полицейские намеревались задержать президента Моралеса. Был прямой приказ арестовать его, чтобы физически устранить и лишить жизни», — рассказал экс-министр.

Ромеро обвинил бывшего командующего боливийской национальной полицией Юрия Кальдерона в том, что тот принимал участие в разработке плана мятежа.

В ноябре 2019 г. Эво Моралес сообщил, что его хотел убить командующий ВВС Боливии генерал Хорхе Терсерос во время полета на вертолете.

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года завершился первый тур президентских выборов в Боливии, по итогам которого Моралес набрал больше голосов (47,8%), чем его ближайший соперник Карлос Меса — 38,2%. Несмотря на это высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего лидера страны. Поводом послужил отчет Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях, якобы происходивших во время волеизъявления. Позже стало известно, что в документе не было никаких конкретных данных о нарушениях. Тем не менее отчет ОАГ до сих пор применяется как основной аргумент в пользу отстранения Моралеса.

Стали известны подробности покушения на Эво Моралеса во время эвакуации в 2019 году
Global Look Press  / Gaston Brito / dpa

После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента, Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища в Мексике. Его место заняла временный президент Жанин Аньес.

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боливия покушение госпереворот
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