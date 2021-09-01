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Коммунальные службы восстановили девять мостов на северо-западе ЦАР
Весь мир
Коммунальные службы восстановили девять мостов на северо-западе ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 1 сентября. Инженеры и строители отремонтировали девять мостов в районе Бокаранги. Теперь жители смогут возобновить торговлю хлопком, сообщило изданием Rjdh Centrafrique.

Журналисты напомнили, что с 1996 года главная дорога, пролегающая через область и прилегающие к ней населенные пункты, стала непроходимой из-за постепенного износа полотна и отсутствия средств на его обслуживание. С того времени, доставка хлопка в центры сбыта стала ограниченной, что негативно сказалось на заработке занятых в этой сфере жителей. Со временем в негодность пришли и инженерные сооружения.

«В 90-е годы я был последним, кто купил волокно на сумму 47 миллионов франков КФА и раздал производителям семена. Ухудшение состояния трассы затруднило доступ к полям, и экономика региона ослабла. Естественно, это привело к снижению уровня жизни простых граждан», — сообщил заместитель префекта Исайя Гбенет.

Коммунальные службы восстановили девять мостов на северо-западе ЦАР
wikipedia.org  / Public Domain

С восстановлением мостов через ось Бокаранги в муниципалитеты региона вернется финансовая деятельность. Население деревни Мбили, по оценкам властей, составляет около десяти тысяч человек, люди уже изъявили готовность начать работы на хлопковых полях.

«В будущем доставка волокна на рынки возобновится, так как готовы новые дорожные сети», — продолжил Гбенет.

Ранее ФАН сообщал, что Международный фонд сельского хозяйства (FIDA) одобрил выдачу Центральноафриканской Республике 12 млрд франков КФА. Средства пойдут на осваивание саванны под нужды аграрного сектора.

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