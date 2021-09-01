Первые фото российского «Манула» и БМП-3 с новыми боевыми модулями показали в Сети

Москва, 1 сентября. Российские БМП-3 и «Манул» получили новые боевые модули. Примечательно, что комплекс 32В01 был продемонстрирован впервые.

Фотографии российской техники были опубликованы Telegram-каналом «Военный осведомитель». Отмечается, что если версия БМП-3 с отделением БО5Я01 «Бережок» была показана в ходе военно-технического форума «Армия-2021», то боевая машина пехоты с модулем 32В01 ранее нигде не демонстрировалась.

Подчеркивается, что сам модуль уже известен по применению на бронированных автомобилях «Тайфун-ВДВ». Его вариант под обозначением «Спица» также установлен на российский броневик «Выстрел». По словам специалистов, его несомненным достоинством является полная изоляция боекомплекта от отсеков, в которых размещаются экипаж и десантники.

Стоит отметить, что БПМ «Манул» впервые показали на прошлогодней «Армии». К настоящему времени появились версии этой машины с новым модулем «Эпоха» со значительно усиленным вооружением.

Ранее сообщалось, что представленный на форуме в Подмосковье «Манул» по многим характеристикам превосходит лучшие зарубежные аналоги. Подчеркнем, что эта боевая машина стала не единственным образцом военной техники, впечатлившим гостей выставки, передает «Царьград».